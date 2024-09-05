Дюков: «Не могу сказать, что мы всем довольны в контексте судейства»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что в новом сезоне судейство матчей РПЛ должно быть качественнее, чем в предыдущем, а также отметил важность встречи главы судейского корпуса РФС Милорада Мажича с клубами.

«Общение всегда полезно, поэтому я только приветствую такие встречи. Они должны быть регулярными. Мажич договорился об этом с клубами. Не могу сказать, что мы всем довольны в контексте судейства на старте чемпионата. Было несколько матчей, в которых судьи допустили ошибки, но об этом сказал и сам Милорад. В целом неправильно давать оценку судейству на начальном этапе по результатам нескольких туров», — приводит слова Дюкова «РИА Новости».

Встреча Мажича с клубами состоялась 3 сентября. Многие руководители команд заявили, что она прошла позитивно, и поддержали идею проводить такие беседы раз в несколько месяцев. Клубы РПЛ также разработали ряд предложений для улучшения ситуации с судейством в лиге.