Дюков провел рабочую встречу с министром спорта Матицыным

Президент РФС Александр Дюков провел рабочую встречу с министром спорта России Олегом Матыциным, сообщает официальный сайт организации. Стороны обсудили стратегическое взаимодействие Минспорта и РФС в области развития самого популярного вида спорта в стране, подчеркнув важность взаимодействия в области детско-юношеского, массового футбола.

Также Дюков и Матыцин рассмотрели ход реализации четырехсторонних соглашений между Минспорта России, РФС, правительствами и футбольными федерациями регионов, которые позволят совершенствовать систему подготовки футбольного резерва в регионах и обеспечат рост массовости занятий футболом. В рамках этого сотрудничества будут открыты региональные центры подготовки футболистов (РЦПФ) и детские футбольные центры.