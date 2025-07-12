Дюков об «Оренбурге»: «Приоритет у клубов РПЛ»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал возвращение «Оренбурга» в РПЛ.

— Мы руководствовались регламентом. Приоритет у клубов РПЛ. Тот клуб который выше в таблице, получает право на ротацию.

— Митрофанов говорил об алюминиевых шапочках, что люди верят в теории заговора.

— Есть регламент. РФС и бюро исполкома действовало в соответствии с регламентом. Регламент переписать можно до, но никак не после. Он был принят не вчера, какое-то время назад. Все клубы участвовали в обсуждении регламента.