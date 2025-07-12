Дюков: «Все факты и доказательства, что была попытка оказать противоправное влияния со стороны «Торпедо»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал слова адвоката совладельца «Торпедо» Александра Добровинского про возможное обращение в КАС и общение с правоохранительными органами.

— Не вижу возможности что-то исправить. Все факты и доказательства, что была попытка оказать противоправное влияния со стороны «Торпедо».

— Какое количество судей проходят по делу о «Торпедо»? Скородумов назвал 12 судей.

— Вся информация есть в пресс-релизах, комментариях Митрофанова. Все что имеем — эти материалы, факты. Они использовались КДК при принятии решения.