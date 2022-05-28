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Дюков: «Мы категорически не согласны с нашим отстранением и подали апелляции в CAS»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент РФС Александр Дюков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отстранение российских команд и сборных от участия в международных турнирах.

«Ситуация остается сложной. Прояснилась ситуация с новым форматом еврокубков, а также календарем сборных. Но 28 февраля ФИФА и УЕФА приостановили участие наших команд. Мы категорически не согласны с нашим отстранением и подали апелляции в CAS. Ждем решений в июне. Они оказали серозное влияние на наш футбол. Нам важно обеспечить финансирование программ развития, прежде всего детско-юношеского футбола. Обратились в правительство с рядом мер. Проводим антикризисную работу с нашими партнерами и спонсорами, разрабатываем для них новые продукты», — заявил Дюков.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.

Александр Дюков
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
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Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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