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«Дядя, который не получит премиальные, голову открутит в раздевалке». Аршавин — об ошибках молодых футболистов

16:53
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Андрей Аршавин, который назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в «Зените», рассказал о подходе в работе с молодыми игроками.

«Я считаю, что нам не все подходит, что применимо в Европе, — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу». — Конечно, результат не всегда должен стоять во главе угла. Но футболисты, особенно старшего возраста, должны понимать, как они должны сыграть.

Если они выигрывают 1:0, а он начинает на 89-й минуте тики-таку у своих ворот, я считаю это неправильно. Потому что во взрослом футболе ему тренер все объяснит. А дядя, который не получит премиальные, голову открутит в раздевалке. Это нужно понимать.

Понятно, что в 11-12 лет результат не так важен. Главное, чтобы научиться с мячом работать».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/channel/UC0ctt9lkdKnza7QQfI7i9YA

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