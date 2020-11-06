Андрей Аршавин, который назначен на должность директора департамента развития молодежного футбола в «Зените», рассказал о подходе в работе с молодыми игроками.

«Я считаю, что нам не все подходит, что применимо в Европе, — сказал Аршавин в программе «Коммент Шоу». — Конечно, результат не всегда должен стоять во главе угла. Но футболисты, особенно старшего возраста, должны понимать, как они должны сыграть.

Если они выигрывают 1:0, а он начинает на 89-й минуте тики-таку у своих ворот, я считаю это неправильно. Потому что во взрослом футболе ему тренер все объяснит. А дядя, который не получит премиальные, голову открутит в раздевалке. Это нужно понимать.

Понятно, что в 11-12 лет результат не так важен. Главное, чтобы научиться с мячом работать».