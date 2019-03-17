21:48 | Футбол — РПЛ

Дворкович согласился с Медведевым: матч "Спартака" и "Зенита" получился хорошим

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Председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович после игры 20-го тура "Спартак""Зенит" (1:1) сошелся в ее оценке с президентом невского клуба Александром Медведевым. По его словам, ничья справедлива.

– Да, хороший матч, – согласились Дворкович с Медведевым и добавил. – Все справедливо, результат по игре. (Вячеслав Короткин)

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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