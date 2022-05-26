Два тренера «Уфы» дисквалифицированы на 2 матча за ненормативную лексику и жест в адрес судей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал двух тренеров «Уфы» по итогу матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:1).

На два матча чемпионата «России» дисквалифицированы тренер уфимцев Артур Шайбеков и тренер вратарей Анатолий Зарапин.

Ранее по итогу матча штраф в 100 тысяч рублей получил «Рубин». Казанский клуб был наказан за необеспечение общественного порядка и массовое появление на поле посторонних лиц.