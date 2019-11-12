Душан Анджелкович: «С большими командами «Краснодар» играет хорошо, но ошибается с теми, кто уровнем ниже»

Бывший защитник «Краснодара» Душан Анджелкович считает, что «быкам» нужно чаще побеждать, чтобы составить конкуренцию в борьбе за чемпионство. По его словам, слишком часто «Краснодар» играет вничью.

— Конечно, не очень здорово, что «Краснодар» в последнее время выдает ничейные результаты, особенно с учетом того, что «Зенит» спокойно берет очки, — цитируют «Известия» Анджелковича. — «Горожане» очень хорошо играют с большими командами, но часто допускают осечки в матчах с клубами, которые по уровню ниже. Это происходит даже в домашних играх. Если команда хочет быть чемпионом, то обязательно нужно брать свои очки в матчах с менее статусными соперниками. Но ничего страшного, у «Краснодара» хорошие позиции, и вся борьба еще впереди. Все еще будут терять очки, в том числе и «Зенит».