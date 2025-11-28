Думбия: «Сейчас мне нужно пять месяцев тренироваться, чтобы выйти на пять минут на поле»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры в московском клубе.

— ЦСКА ищет нападающего. Готовы им стать?

— Если бы я мог играть, то сделал бы все возможное. ЦСКА — это клуб, в котором я провел больше всего времени. Но, к сожалению, больше не надеваю бутсы.

— Потому что здоровье не позволяет?

— Это физически очень тяжело. Сейчас мне нужно пять месяцев тренироваться, чтобы выйти на пять минут на поле (смеется).