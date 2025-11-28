Думбия — о словах Акинфеева про лень на тренировках: «Мне нужно было много отдыхать, чтобы всегда быть в форме и забивать»

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» ответил на вопрос о частых травмах.

— Акинфеев, отвечая на вопрос, кто меньше всех работал на тренировках, назвал вас. Как вам удавалось так мало тренироваться, но много забивать?

— Мне нужно было много отдыхать, чтобы всегда быть в форме и забивать. У нас был очень плотный календарь, мы играли каждые три дня, а мне из-за предыдущих травм требовалось больше времени на восстановление. Приходилось пропускать какие-то занятия.

Думбия выступал за ЦСКА с июня 2010 по январь 2015 года, после чего перешел в «Рому». Впоследствии форвард играл за армейцев на правах аренды из итальянского клуба с августа по декабрь 2015 года.

Ивуариец провел за армейцев 150 матчей, забил 95 мячей и отдал 36 голевых передач.