РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дуглас Сантос: «В футболе легко вливаться в коллектив, даже когда есть языковой барьер»

02:06
Теги:

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что языковой барьер ему не сильно мешает. Бразилец присоединился к российской команде чуть больше месяца назад.

— Для меня, как новичка, было очень хорошо, что я был признан лучшим игроком на поле в первых двух матчах, — цитирует Globo Esporte Сантоса. — Я знаю, что должен стать лучше, чтобы достичь самого высокого уровня. В мире футбола очень легко вливаться в коллектив, даже когда языковой барьер мешает. На тренировках и в раздевалке я стараюсь немного говорить с теми, кто говорит на языках, которые я знаю.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир