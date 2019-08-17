Дуглас Сантос: «В футболе легко вливаться в коллектив, даже когда есть языковой барьер»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что языковой барьер ему не сильно мешает. Бразилец присоединился к российской команде чуть больше месяца назад.

— Для меня, как новичка, было очень хорошо, что я был признан лучшим игроком на поле в первых двух матчах, — цитирует Globo Esporte Сантоса. — Я знаю, что должен стать лучше, чтобы достичь самого высокого уровня. В мире футбола очень легко вливаться в коллектив, даже когда языковой барьер мешает. На тренировках и в раздевалке я стараюсь немного говорить с теми, кто говорит на языках, которые я знаю.

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