«Дрова за 18 миллионов». О каком игроке «Спартака» говорит Тихонов?

Легенда «Спартака», бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов опубликовал в своем Instagram видео, на котором экс-футболист отправляет мяч в сетку ворот с углового удара.

«В свободное время тренирую Нобеля», — подписал видео 49-летний Тихонов.

«И никакие легионеры рядом не стоят, верьте в своих», — написал в комментариях maksim222oax.

«Полностью с вами согласен. Дрова за 18 миллионов», — ответил болельщику Тихонов.

Андрей Тихонов выступал за «Спартак» с 1992 по 2000-й и в 2011-м. Становился с красно-белыми восемь раз чемпионом России (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000), дважды выигрывал Кубок страны (1993/94, 1997/98).