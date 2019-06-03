Дриусси высмеял поражение "Боки "Хуниорс"? Фото

Форвард "Зенита" Себастьян Дриусси после финала Кубка аргентинской Суперлиги "Бока Хуниорс" - "Тигре" (0:2) разместил в сториз своего Инстаграма смеющиеся смайлы. Аргентинские СМИ (в частности, TyC Sports), предполагают, что так он высмеял поражение "Боки".

23-летний аргентинец до перехода в "Зенит" играл за "Ривер Плейт" - принципиального соперника "Боки Хуниорс". В прошедшем сезоне форвард стал чемпионом России вместе с "Зенитом". В его активе 42 матча во всех турнирах, 13 голов и 11 результативных передач.

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