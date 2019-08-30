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Дриусси — в общей группе, Малком — нет

12:15

На тренировке перед матчем 8-го тура премьер-лиги со «Спартаком» в Удельном парке вместе с командой занимался нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси.

Напомним, из-за травмы он пропустил два предыдущих матча петербургского клуба, но имеет шанс выйти на поле в воскресенье.

В то же время на занятии отсутствовал нападающий Малком — он пока работает с ограничениями и занимался в тренажерном зале. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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