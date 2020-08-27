Дриусси сообщил о своем состоянии. Кокорин, Заболотный и Нобоа отреагировали

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подтвердил, что избежал серьезной травмы в матче с «Динамо» (0:1). Форвард покинул поле на 15-й минуте, у него было подозрение на разрыв крестообразной связки. Позднее стало известно, что разрыв не подтвердился, и игрок пропустит 4-6 недель.

«Большое спасибо всем за слова поддержки. Все прошло хорошо, слава Богу. Теперь буду думать о восстановлении, чтобы вернуться сильнее», — написал Дриусси в Instagram.

В комментариях отметились бывшие и нынешние одноклубники Дриусси. Нападающий «Спартака» Александр Кокорин написал «толстяк» — это прозвище носит Дриусси в «Зените». Игроки «Сочи» Кристиан Нобоа и Антон Заболотный написали: «Держись, Себа» и «Здоровья, бро».

Выздоровления также пожелали Александр Кержаков, Магомед Оздоев, Данил Круговой и другие футболисты.