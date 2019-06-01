Дриусси признан лучшим игроком "Зенита" в мае

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком команды в мае по версии болельщиков сине-бело-голубых. Второе место занял защитник Александр Анюков, третье - его коллега по амплуа Ярослав Ракицкий.
Себастьян Дриусси — «G-Drive. Лучший игрок мая»! 🦁— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 1 июня 2019 г.
Подробности: https://t.co/6HpcwOmZKm pic.twitter.com/ASYEmYpa42
В мае Дриусси провел 3 матча за "Зенит", в которых забил 5 голов. Петербуржцы досрочно стали чемпионами России-2018/19.
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https://fc-zenit.ru/news/2019-06-01-sebastyan-driussi-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-maya-.htm
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