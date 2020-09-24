Дриусси начал индивидуальные тренировки после травмы колена

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вернулся к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

24-летний аргентинец восстанавливается от повреждения медиальной коллатеральной связки правого колена, которое получил в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).

В сезоне-2020/21 Дриусси провел за «Зенит» 6 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.