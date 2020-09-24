Дриусси начал индивидуальные тренировки после травмы колена
15:27
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вернулся к тренировкам по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
24-летний аргентинец восстанавливается от повреждения медиальной коллатеральной связки правого колена, которое получил в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:1).
В сезоне-2020/21 Дриусси провел за «Зенит» 6 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-09-24-sebastyan-driussi-vernulsya-k-trenirovkam-po-individualnoy-programme-.htm
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