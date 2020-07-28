Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» по итогам сезона высказался относительно событий в ЦСКА.

— В ЦСКА тоже есть молодые исполнители, но не хватает лидеров во многих линиях, — считает Бышовец. — Большая проблема с центральными защитниками и нужно усиливать атаку, чтобы улучшать результат. Доверие Гончаренко — мудрая позиция руководства.

— Армейцы мобилизовались, когда пошатнулись позиции тренера?

— Вся эта ситуация носила характер вызова или конфликта. Если бы его не было, то его нужно было бы создать, потому что в итоге команда объединилась. Только успеха в матче с «Локомотивом» не хватило, чтобы выйти в Лигу чемпионов. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.