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«Доверие Гончаренко — мудрая позиция руководства». Бышовец — о ситуации в ЦСКА

17:05
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Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в интервью «СЭ» по итогам сезона высказался относительно событий в ЦСКА.

— В ЦСКА тоже есть молодые исполнители, но не хватает лидеров во многих линиях, — считает Бышовец. — Большая проблема с центральными защитниками и нужно усиливать атаку, чтобы улучшать результат. Доверие Гончаренко — мудрая позиция руководства.

— Армейцы мобилизовались, когда пошатнулись позиции тренера?

— Вся эта ситуация носила характер вызова или конфликта. Если бы его не было, то его нужно было бы создать, потому что в итоге команда объединилась. Только успеха в матче с «Локомотивом» не хватило, чтобы выйти в Лигу чемпионов. (Евгений Белоусов)

Полностью интервью Анатолия Бышовца — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vernetsya-li-v-peterburg-kokorin-kto-luchshie-igroki-chempionata-chto-nuzhno-zenitu-bolshoe-intervyu-byshovca-1695721/

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