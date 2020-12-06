Довбня — о матче с «Динамо»: «Арсенал» приложит все усилия, чтобы сыграть хорошо"
11:34
Защитник «Арсенала» Александр Довбня поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
«Приложим все усилия, чтобы с «Динамо» сыграть хорошо, тем более в последних матчах мы побеждали, и нужно продолжить эту традицию», — цитирует Довбню пресс-служба тульского клуба.
Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет сегодня, начало — в 16.30 (мск). На данный момент москвичи занимают шестое место в турнирной таблице (27 очков), туляки — 13-е (14 очков).
?Цитата дня? pic.twitter.com/FMkFa6dnDd— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) December 6, 2020
Опрос
проголосовало: 15466Все опросы
Как будет выглядеть тройка лидеров после 17-го тура РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю