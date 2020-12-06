Защитник «Арсенала» Александр Довбня поделился ожиданиями от матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Приложим все усилия, чтобы с «Динамо» сыграть хорошо, тем более в последних матчах мы побеждали, и нужно продолжить эту традицию», — цитирует Довбню пресс-служба тульского клуба.

Матч «Динамо» — «Арсенал» пройдет сегодня, начало — в 16.30 (мск). На данный момент москвичи занимают шестое место в турнирной таблице (27 очков), туляки — 13-е (14 очков).