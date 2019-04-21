19:21 | Футбол — РПЛ

"Допустили необязательный фол и потерю концентрации". Бердыев - о поражении от "Урала"

0
Обсудить

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Урала" в матче 24-го тура премьер-лиге (1:2) заявил, что его команда допустила необязательный фол и потерю концентрации в конце встречи. 

– Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо, - приводит слова Бердыева официальный сайт "Рубина". - Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации. 

Почему команда подсела во второй половине? Нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодежи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

Урал - Рубин

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр 

Опрос

"Зенит" победил "Краснодар", "Локо" и ЦСКА сыграли вничью. Питер - чемпион?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8826

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ