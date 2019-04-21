"Допустили необязательный фол и потерю концентрации". Бердыев - о поражении от "Урала"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после поражения от "Урала" в матче 24-го тура премьер-лиге (1:2) заявил, что его команда допустила необязательный фол и потерю концентрации в конце встречи.

– Играли неплохо, фрагментами даже смотрелись хорошо, - приводит слова Бердыева официальный сайт "Рубина". - Мы понимали значимость этой игры, но, к сожалению, в конце допустили необязательный фол и потерю концентрации.

Почему команда подсела во второй половине? Нет тех игроков, которые ушли. Их смене, молодежи, которая пришла, требуется время, чтобы адаптироваться.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

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