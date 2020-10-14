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«Доменико, ты топ!» «Спартак» — о годовщине назначения Тедеско

17:12
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В Twitter «Спартака» опубликовано сообщение о годовщине назначения Доменико Тедеско главным тренером команды.

«Год назад Доменико Тедеско стал главным тренером «Спартака», — говорится в сообщении. — Эмоции на бровке (и даже на поле!), классная атмосфера в команде и игроки, всегда готовые биться. Доменико, ты топ».

Также на картинке под записью написано: «Доменико Тедеско в «Спартаке»: 365 дней, 2 награды лучшему тренеру месяца, 100 процентов мясо.

35-летний немецкий специалист ранее тренировал «Шальке» и «Эрцгебирге».

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