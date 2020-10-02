Доменико Тедеско: «Зенит» ни разу не забивал в Москве в этом сезоне? У каждой игры своя история"
14:17
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ.
— «Зенит» сыграл в Москве с «Локомотивом» и «Динамо», не забив ни разу. Анализировали ли вы эти матчи?
— Могу лишь сказать, что у каждой игры своя история. Всегда во время матча можно адаптироваться под различные обстоятельства. Конечно, я смотрел матчи с «Динамо» и «Локомотивом», как и много других матчей «Зенита». Увидим, как будет развиваться матч, тогда и сделаем выводы, как играть. (Артем Калинин)
Опрос
проголосовало: 4979Все опросы
Как сыграют «Спартак» и «Зенит» в 10-м туре РПЛ?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи