Доменико Тедеско: «Зенит» ни разу не забивал в Москве в этом сезоне? У каждой игры своя история"

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча против «Зенита» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Зенит» сыграл в Москве с «Локомотивом» и «Динамо», не забив ни разу. Анализировали ли вы эти матчи?

— Могу лишь сказать, что у каждой игры своя история. Всегда во время матча можно адаптироваться под различные обстоятельства. Конечно, я смотрел матчи с «Динамо» и «Локомотивом», как и много других матчей «Зенита». Увидим, как будет развиваться матч, тогда и сделаем выводы, как играть. (Артем Калинин)