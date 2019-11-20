Доменико Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о возможном возвращении форварда команды Андре Шюррле в сборную Германии.

— Не имею права говорить о Немецком футбольном союзе, не знаю, какие там планы, — цитирует Тедеско Transfermarkt. — Интервью я, конечно, оценил. Он был очень откровенен, мне это показалось удивительным. В наше время не так много людей, которые так открыто говорить на чувствительные темы. Надо отдать ему должное.

Я каждый день открываю для себя очень мотивированного игрока, который чрезвычайно умен. С ним весело работать. Он и на тренировках выкладывается на 100 процентов. Когда мы приехали, Андре заболел. Из-за этого он не мог тренироваться почти три недели. Но вот уже две недели стабильно работает на тренировках и производит все лучшее впечатление.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр