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Доменико Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»

17:58
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мнением о возможном возвращении форварда команды Андре Шюррле в сборную Германии.

— Не имею права говорить о Немецком футбольном союзе, не знаю, какие там планы, — цитирует Тедеско Transfermarkt. —  Интервью я, конечно, оценил. Он был очень откровенен, мне это показалось удивительным. В наше время не так много людей, которые так открыто говорить на чувствительные темы. Надо отдать ему должное.

Я каждый день открываю для себя очень мотивированного игрока, который чрезвычайно умен. С ним весело работать. Он и на тренировках выкладывается на 100 процентов. Когда мы приехали, Андре заболел. Из-за этого он не мог тренироваться почти три недели. Но вот уже две недели стабильно работает на тренировках и производит все лучшее впечатление.

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