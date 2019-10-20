Доменико Тедеско: «Пытаемся найти правильные решения, чтобы «Спартак» играл смелее»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что он хочет изменить в команде. Накануне красно-белые сыграли вничью с «Рубином» (0:0) в 13-м туре чемпионата России.

— Мы знаем, что сейчас для команды сложилась непростая ситуация. Эта игра с «Рубином» была после пяти поражений подряд. Понятно, что, возможно, из-за этого стадион не был заполнен до конца. И чтобы трибуны были полными, теперь зависит от нас, — цитируют Тедеско «РИА Новости».

— Что самое сложное в работе с командой, которая проиграла пять матчей кряду?

— Уверенность в себе. Как мы сегодня видели, ребята старались играть в футбол, открываться даже тогда, когда их прессинговали. Мы пытаемся найти правильные решения, чтобы играть смелее, чтобы были подходы к воротам соперника.

Напомним, Тедеско сменил Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

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