Доменико Тедеско: «Не буду жаловаться на отсутствие трансферов. Полностью доволен составом»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 7-го тура чемпионата России рассказал о том, не мешает ли ему отсутствие трансферов.

— Не показалось, что Урунова выпустили поздно?

— Эта замена не была вызвана тем, что Умяров устал. У него были силы. Причина того, что вышел Урунов в том, что мы хотели усилить атаку. Кокорина и Соболева выпустили, чтобы придать атаке свежего воздуха.

— Не кажется, что из-за отсутствия трансферов у вас нет возможности выпустить игроков, которые могут делать результат, как у ЦСКА Эджуке?

— Много уже говорил об этом. Я не тот тренер, который постоянно будет жаловаться, что нет игроков. Я полностью доволен составом и верю в ребят. (Елена Григорьевская)