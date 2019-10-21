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Доменико Тедеско: «Место в середине таблицы — реалистичная оценка»

20:43
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в эфире программы 8-16 на телеканале «Матч Премьер» заявил, что место в середине таблицы является реалистичным прогнозом на конец сезона.

— Резкого пика вверх или вниз не будет, — сказал Тедеско. — Место в середине таблицы — реалистичная оценка. Но смысла рассуждать, какое место мы займем, нет. Нужно работать над улучшением результата.

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