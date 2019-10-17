Доменико Тедеско: «Информационный вакуум? Вообще не вижу проблем. С иностранцами могу разговаривать на их языках»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, что у него нет никаких проблем с общением в команде. Он отметил, что с иностранцами может разговаривать на их языках.

— Один из ваших предшественников в «Спартаке» Унаи Эмери жаловался на информационный вакуум. Не опасаетесь его?

— Вообще не вижу проблем. С иностранцами могу разговаривать на их языках. Среди россиян Кутепов отлично знает английский, Джикия, Бакаев, другие ребята тоже общаются. Администратор — легко. С тренером по физподготовке Владимиром Чепзановичем из Сербии полный контакт.

— Но Эмери говорил скорее о том, что творится вокруг клуба. Он, например, оказался огражден от журналистов.

— Как видите, я — нет. Будем постоянно доносить свои мысли на тех же пресс-конференциях, слушать вопросы, которые возникают. При этом не могу сказать, что я и в Германии часто читал прессу. Опять же не хватает времени. Важнее потратить его на работу.

— На вашей первой пресс-конференции в «Спартаке» переводчик не лучшим образом справился со своими обязанностями. В общении с командой, судя по вашим словам, проблем нет?

— Тогда был приглашенный переводчик, не все прошло на 100 процентов гладко, но ничего страшного. Команде же переводит с английского Дмитрий (Крайтор — Прим. К.А.), который давно в «Спартаке». Супер! Он словно мой второй голос.

Я даже поначалу с непривычки оборачивался — кто тут еще командует. По выполнению игроками заданий, по реакциям вижу, что все мысли и указания понимаются в точности. Дмитрий будет переводить и на пресс-конференциях. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Доменико Тедеско — здесь