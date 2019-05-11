Доменико Кришито: "Семак оказался морально готов к ответственности"

Защитник "Дженоа", экс-капитан "Зенита" Доменико Кришито считает, что петербургский клуб смог завоевать чемпионский титул благодаря авторитету и тренерскому таланту Сергея Семака.

- За счет чего, на ваш взгляд, "Зенит" выиграл золото?

– У ребят и тренерского штаба была огромная мотивация вернуть титул и получить путевку в Лигу чемпионов после нескольких неудачных сезонов. Семак, который сам играл в "Зените" и долго работал в тренерском штабе, очень хорошо знает все нюансы питерской кухни. Да и его ассистенты тоже!

Семак оказался морально готов к той ответственности, которая на него свалилась. И при этом он остался тем человеком, которого и уважают, и слушают. Русские футболисты знают, чего добился Сергей в роли футболиста в России. А иностранцы ценят профессионализм Семака, корректность и умение говорить людям правду в глаза. Помню, что тот же звездный Халк всегда почтительно относился к Сергею. (Георгий Кудинов)

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