Доменико Кришито: "Дзюба молодец! И на ЧМ блестяще сыграл, и "Зениту" помог"

Защитник "Дженоа", бывший капитан "Зенита" Доменико Кришито отметил, что петербуржцы сделали правильные приобретения в зимнее трансферное окно и заслуженно стали чемпионами.

– Спад "Зенита" пришелся на зимнюю паузу, а за это время клуб сделал три сильных точечных приобретения, которые полностью себя оправдали, - сказал Кришито. - Мне очень нравится, как играет Барриос, силен и опытен Ракицкий, к тому же отменно бьющий штрафные. Ну а против Азмуна я и сам играл. Иранец очень неприятный клиент для защитников, зато теперь он приносит большую пользу "Зениту". Это разносторонний и неординарный нападающий, постоянно нацеленный на ворота.

А Дзюба какой молодец! И на чемпионате мира блестяще сыграл, и "Зениту" здорово помог! Мы в прошлом сезоне действительно в какой-то момент угодили в яму, откуда не смогли выбраться. А вот в этом команда сумела удержать лидерство до конца. Мне жаль, что в мой последний год "Зениту" не удалось занять первое место, но повторяю, что сейчас очень рад за всех в Петербурге! (Георгий Кудинов)

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