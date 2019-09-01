«Долетел хорошо». Лукас Сантос уже в Москве

Как сообщал «СЭ», полузащитник «Васку да Гама» Лукас Сантос станет игроком ЦСКА. 20-летний бразилец уже прибыл в Москву, где пройдет медосбледование, после чего подпишет контракт с красно-синими.

Футболист выложил в соцсети фотографию с изображением Москвы и подписью: «Долетел хорошо. Всем спасибо».

Напомним, ЦСКА собирается арендовать Сантоса у «Васку да Гамы» до конца года. Он левый полузащитник, с пяти лет находится в структуре «Васку». В прошлом сезоне Сантос в основном выступал за молодежный состав, за основу в чемпионате-2018/19 сыграл три матча.

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