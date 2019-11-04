Докампо считает, что «Рубин» потерял два очка в матче с «Крыльями Советов»
18:38
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо после ничьей с «Крыльями Советов» (0:0) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Самаре.
— В первом тайме «Рубин» выглядел активнее, а во втором инициатива пропала? Соперник заставил нас так играть. «Рубин» приобрел очко? Мы потеряли два очка, могли забить и выиграть. Самое главное, что моменты есть, а голы придут, — сказал Докампо в эфире телеканала «Матч Премьер». -
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