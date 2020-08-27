Дочь владельца «Спартака» Леонида Федуна Екатерина Федун вошла в тройку рейтинга самых богатых женщин Росии.

В октябре 2018 года миллиардер передал своим детям — дочери Екатерине и сыну Антону — около 2 процентов акций «Лукойла». Сейчас такой пакет акций стоит более 1,2 миллиарда долларов. По итогам 2019 года нефтяная компания начислила 242,5 млрд рублей дивидендов, доля детей Леонида Федуна — почти 6 млрд рублей.

Также в рейтинг вошла экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая в феврале 2020 года объявила о завершении спортивной карьеры. Она занимает 25-е место, ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов.

На 5-й строчке — бывшая супруга владельца «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена, состояние которой оценивается в 600 миллионов долларов. 7-е место занимает Лилия Ротенберг, дочь миллиардера и председателя правления Федерации хоккея России Аркадия Ротенберга. Возглавляет рейтинг президент компании Inteco Management Елена Батурина, чье состояние выросло до 1,3 миллиарда долларов.