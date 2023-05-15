Добровинский считает, что Моро, Бальбуэна и Шиманьски не вернутся в «Динамо»

Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении Николы Моро, Себастьяна Шиманьски и Фабиана Бальбуэны в московский клуб из аренды.

«Вернутся ли Моро, Бальбуэна, Шиманьски в „Динамо“ или это невозможно? Не думаю. Этап закончен. Шиманьски хорошо сейчас играет? Я не следил за ним. Не думаю. Польша слишком политизирована», — сказал Добровинский «СЭ».

Шиманьски перешел в «Фейеноорд» летом прошлого года на правах аренды с правом выкупа до конца сезона. Моро выступает за «Болонью» с августа 2022 года. Бальбуэна играет за «Коринтианс» на правах аренды с июля 2022 года.