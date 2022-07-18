Добровинский ответил на вопрос, способно ли «Динамо» бороться за чемпионство

Болельщик «Динамо», адвокат Александр Добровинский в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«Любое «Динамо» с сегодняшним менеджментом должно бороться за чемпионство. За ними огромная команда очень профессиональных людей, которые будут шлифовать команду. Чемпионат будет непростым. «Зенит», напичканный бразильцами, сыграл 1:1. Посмотрим», — сказал Добровинский «СЭ».

В минувшем сезоне «Динамо» заняло третье место в РПЛ, уступив серебряные медали в матче заключительного тура с «Сочи».