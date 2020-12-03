До конца года Мамаев и Кокорин планируют подать кассационную жалобу на решение суда

Адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кирилла Кокорина, сообщил «СЭ», что до конца текущего года будет подана кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда по его подзащитному и остальным фигурантам нашумевшего дела — Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, а также другу футболистов Александру Протасовицкому.

— Скоро подадим кассационную жалобу, — заявил «СЭ» Барик. — Большой объем доказательств, не хочется грузить суд. Приходится самим все проанализировать, детализировать и изложить в удобной для суда форме. Вероятно, что до конца года жалоба будет подана. (Севастиан Терлецкий)