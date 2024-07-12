Воробьев — об уходе игроков из «Локомотива»: «В футболе нет незаменимых»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал уход игроков из московского клуба.

«Это большие игроки, большая потеря. Но в футболе нет незаменимых. Если мы будем работать как единое целое, все будет отлично и будет результат», — цитирует «РБ Спорт» Воробьева.

Этим летом «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Даниил Худяков.