20:59 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Тарасов: "Власть пошла на смелый шаг, восстановив справедливость в отношении Голунова"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поздравил всех с Днем России и отметил, что праздник был бы не полным, если бы на свободу не выпустили журналиста Ивана Голунова. По словм футболиста, власти пошли на смелый шаг и восстановила справедливость. 

- Всех поздравляю с праздником - Днем России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами, - написал Тарасов в Инстаграме. - Но праздник был бы не полным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всех поздравляю с праздником - Днем России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами! Но праздник был бы не полным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких. Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение☝🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

 

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