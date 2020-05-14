Дмитрий Тарасов: «Никогда не поднимал руку на женщин. Женщины поднимали руку на меня»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выразил свою точку зрения о скандале с его участием, который произошел в ноябре 2019 года. Тогда, в видео на YouTube-канале рэпера T-Killah Тарасов сказал «Есть красная зона, предел, за который не должна заходить хоть беременная, хоть не беременная женщина. Пока не беременная — вообще может сразу получить леща». Также, футболист рассказал, поднимал ли он когда-либо руку на женщин.

— История с T-Killah — простейшая, — сказал в интервью YouTube-каналу Тарасов. — Мы ржали, мы перед этим записали подводку о том, что сейчас будем издеваться над нашими женами. Люди должны понимать. Сейчас все, что я ни выкладываю — интересно всем. Может, нет каких-то новостей, но я только выложу тренировку или что-то скажу в прямом эфире — уже пошла цитата. Это вырезают из контекста, и все. «Тарасов дал леща», допустим. Не все же будут сидеть и смотреть всю программу, анализировать, почему я так сказал. Кто захочет — проанализирует, а кто не захочет — читает заголовок и думает: «Ну, дебил же!». И я бы так же подумал, если бы только прочитал. Люди, которые углубляются, посмотрят программу и это поймут. Это смешно, мы посмеялись. Может, шутка была неудачной. Поднимал ли я когда-либо руку на женщину? Нет. На меня женщины поднимали, кстати. Ну, пощечина, нормально, все получают. Кто? Не буду говорить.