Дмитрий Тарасов: "Мне нравится, как Путин правит страной"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал о том, почему в 2016 году после матча Лиги Европы против "Фенербахче" в Стамбуле продемонстрировал футболку с изображением Владимира Путина. По словам игрока, он хотел поддержать Президента России.

- Глупость? Не считаю, абсолютно не считаю. Честно, я не знал регламент. Я знал, что политический момент, но не знал, что нельзя надевать, - заявил Тарасов в интервью пресс-службе "Локо". - И у нас был напряженный период с той страной, где я это сделал. Просто хотел выражить поддержку, потому что мне нравится наш руководитель, наш президент. Что в этом такого? Мне нравится, как он правит страной.

Кто-то сейчас назовет это "жополизством", но мне все равно. Это мое мнение. Если люди приходят за него голосовать, значит он многим нравится. Кто-то скрывает это, а кто-то - нет. Мотив был просто поддержать в той ситуации, когда был инцидент в той стране, где это произошло.