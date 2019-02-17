Дмитрий Сычев: "Сейчас молодые футболисты более талантливы, чем мы"

Бывший форвард "Локомотива" Дмитрий Сычев считает, что сейчас молодые игроки талантливее, чем раньше.

– Какие качества молодых футболистов заставляют верить в лучшее?

– У них много таланта. Они, безусловно, более талантливы, чем мы. Генетика работает, эволюция происходит. Можешь сравнивать, каким был в их годы. Возможности, которые сейчас даются – только бери и тренируйся. А раньше наоборот – было много сил, но не было возможностей. Просто нужно следить за собой, правильную голову иметь на плечах и работать. Условия шикарные. Такие условия, какие есть у молодых игроков, например в "Локомотиве", раньше могли только сниться. Выходи и работай 24 часа в сутки! Боженька дал им большой талант. (Отдел футбола)

Полное интервью Дмитрия Сычева – здесь