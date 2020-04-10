Бывший форвард «Спартака», «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычев в эфире «СЭ» сообщил, чем занимается во время добровольной самоизоляции.

— Меня вирус застал в Красной поляне в Краснодарском крае, — заявил Сычев. — Здесь я и самоизолировался. Грусть мы гоним далеко прочь, сохраняем позитивный настрой — это единственный верный способ, что саморазвиваться, не сойти с ума и не поддаться истерии, которая царит в мире и большинстве наших городов и интернете.

По данным Worldometers, на утро 10 апреля в мире зарегистрированы 1 604 900 случаев заражения коронавирусом. Зафиксированы 95 738 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 356 673 человека выздоровели за время пандемии.

По данным Роспотребнадзона на день 10 апреля, в России зарегистрировано 11 917 случаев заражения коронавирусом в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.