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Тренер Пятибратов — об ошибочном удалении полузащитника «Факела» Мертенса: «У него были слезы на глазах!»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал удаление полузащитника воронежцев Дилана Мертенса в матче 21-го тура против «Оренбурга» (1:0).

25 марта экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала матч 21-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» и пришла к выводу, что главный арбитр Артем Любимов несправедливо удалил Дилана Мертенса.

— После «Зенита» вы проиграли «Оренбургу». Не было ощущения, что вылет неизбежен?

— Мы проиграли из-за несправедливого удаления Дилана Мертенса в начале второго тайма. В первые 45 минут сдерживали соперника, все работало, а через восемь минут после возобновления игры удаляют Мертенса... Как это объяснить? А ведь это произошло после матча с «Зенитом», в котором ошибся главный арбитр и ВАР. И сразу же второй случай! Это очень жестко ударило по самолюбию футболистов. После финального свистка был неприятный мужской разговор в раздевалке. Но это поражение стало ключевым. Сыграй мы 0:0, ситуация была бы другой — настроение в СМИ, в клубе и среди игроков.
Про нас пишут, что мы недисциплинированно играем, поэтому удаляемся. Но красные карточки в итоге оказались ошибочными. А пацаны тоже чувствует давление, спрашивают: «А кто нас защитит?» Мы их из такого эмоционального состояния вытаскивали после «Оренбурга»... Мало кто может представить.

— Как Мертенс отреагировал на удаление?

— У него были слезы на глазах! Он искренне хотел помочь команде, а на него как на легионера еще идет сильное давление. Все играют за клуб и честь. Не передать, какое настроение было в раздевалке. Но самое главное, что после двух подряд судейских ошибок никакой реакции не последовало. Мне лично не нужны извинения, но кто-то может сказать: «Извините, мы ошиблись не в пользу «Факела» в двух матчах подряд»?
А так заиграли моменты и пошли дальше. Конечно, это повлияло на эмоциональный фон.

Пятибратов тренировал «Факел» с августа 2024 года. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

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Дмитрий Пятибратов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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