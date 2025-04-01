Тренер Пятибратов — об ошибочном удалении полузащитника «Факела» Мертенса: «У него были слезы на глазах!»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в интервью «СЭ» прокомментировал удаление полузащитника воронежцев Дилана Мертенса в матче 21-го тура против «Оренбурга» (1:0).

25 марта экспертно-судейская комиссия РФС проанализировала матч 21-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Факелом» и пришла к выводу, что главный арбитр Артем Любимов несправедливо удалил Дилана Мертенса.

— После «Зенита» вы проиграли «Оренбургу». Не было ощущения, что вылет неизбежен?

— Мы проиграли из-за несправедливого удаления Дилана Мертенса в начале второго тайма. В первые 45 минут сдерживали соперника, все работало, а через восемь минут после возобновления игры удаляют Мертенса... Как это объяснить? А ведь это произошло после матча с «Зенитом», в котором ошибся главный арбитр и ВАР. И сразу же второй случай! Это очень жестко ударило по самолюбию футболистов. После финального свистка был неприятный мужской разговор в раздевалке. Но это поражение стало ключевым. Сыграй мы 0:0, ситуация была бы другой — настроение в СМИ, в клубе и среди игроков.

Про нас пишут, что мы недисциплинированно играем, поэтому удаляемся. Но красные карточки в итоге оказались ошибочными. А пацаны тоже чувствует давление, спрашивают: «А кто нас защитит?» Мы их из такого эмоционального состояния вытаскивали после «Оренбурга»... Мало кто может представить.

— Как Мертенс отреагировал на удаление?

— У него были слезы на глазах! Он искренне хотел помочь команде, а на него как на легионера еще идет сильное давление. Все играют за клуб и честь. Не передать, какое настроение было в раздевалке. Но самое главное, что после двух подряд судейских ошибок никакой реакции не последовало. Мне лично не нужны извинения, но кто-то может сказать: «Извините, мы ошиблись не в пользу «Факела» в двух матчах подряд»?

А так заиграли моменты и пошли дальше. Конечно, это повлияло на эмоциональный фон.

Пятибратов тренировал «Факел» с августа 2024 года. Команда после 22-го тура занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.