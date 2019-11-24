Дмитрий Парфенов: «В первом тайме игра могла развернуться по-другому»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов после ничьей со «Спартаком» (0:0) в матче 17-го тура чемпионата России подвел итоги встречи, сообщает официальный Youtube-канал клуба из Екатеринбурга.

— Хочу поблагодарить за поддержку болельщиков, которые пришли на стадион в такую погоду, — сказал Парфенов. — Матч, по сути, домашний перед паузой у нас был последний. Понравилось, что команда показала организацию в перестроениях. Понимали, что в сильно открытую игру со «Спартаком», который также старался играть на быстрых атаках и переходах, задача была не попасться. Несколько атак, конечно, пропустили. Разберем внимательно, а так, исходя из нашего общего состояния, порадовала организация. Здесь лишнего говорить не нужно. Надо готовиться дальше и восстанавливаться. В первом тайме игра могла развернуться по-другому. Я про момент, когда кто-то говорит про пенальти или удаление.

«Спартак» играл организованно, при потери мяча быстро садился. Сложно вскрывать такую оборону. Боязнь получить контратаку в таком положении, конечно, была. Игроки «Урала» показывали, что хотят заработать нужные очки.

ВАР должен быть в каждом матче? Вы видели матчи, которые были вчера. ВАР был в пользу... Сами понимаете...

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