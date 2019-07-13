Дмитрий Парфенов: "В нашем чемпионате каждый матч проходит с большим накалом"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Уфы" отметил, что ждет эмоциональной встречи.

– В нашем чемпионате каждый матч проходит с большим накалом, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Этот матч не исключение. Тем более, это матч открытия. Поздравляю болельщиков с началом сезона. В первых матчах всегда много эмоций. Вчерашняя игра Тулы с "Динамо" это показал. Когда выплеск эмоций уходит, то начинает появляться качество. Хотелось бы, чтобы оно было изначально.

– Не будет Димитрова, Араторе – в аренде. Проблем с краями не будет?

– Конечно, то, что Димитрова нет, проблема. Но есть игроки, которые должны заменить. Надеюсь, он вскоре вернется и будут еще 1-2 усиления.