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Дмитрий Парфенов: «Покидаю «Урал», но теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше»

12:28
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Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов, который покидает свой пост, выразил слова благодарности руководству, футболистам и сотрудникам клуба.

— Хочу поблагодарить команду, всех сотрудников клуба за совместную работу на протяжении двух лет! Отдельное спасибо хочу сказать нашим болельщикам, которые всегда искренне поддерживали команду и не оставляли ее даже после самых обидных поражений, — цитирует Парфенова сайт «Урала». — Мы всегда чувствовали поддержку трибун! Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у этого клуба стало как минимум на одного болельщика больше. Всегда буду переживать за команду и надеюсь, что ее ждет впереди много новых побед!

Парфенов возглавлял «Урал» с мая 2018 года. За время его работы клуб добирался до финала Кубка России, это произошло в сезоне-2018/19, когда в решающем матче был обыгран «Локомотивом».

Специалист покинул клуб за тур до официального завершения сезона в премьер-лиге. Перед заключительным, 30 туром «Урал» с 35 очками занимает 11 строчку.

Дополнительная информация:

http://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/dmitrij-parfyonov-pokidaet-ural20

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