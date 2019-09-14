Дмитрий Парфенов: «Контролировали ход матча со «Спартаком»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отметил что команда неважно начала матч 9-го тура чемпионата России против «Спартака» (2:1), но потом смогла перехватить инициативу.

— Рецепт успеха — выполнения тренерских задач и требований. А задача тренерского штаба: донести и объяснить это футболистам. Для этого и работаем, — рассказал Парфенов в эфире «Матч Премьер».

Начало было осторожным. Гол соперник забил простой, у «Спартака» много таких в этом сезоне. В конце первого тайма вернулись в игру. В перерыве сделали поправки. Вторую половину начали удачно, забили мяч, были еще моменты. Акцентировали, в какие зоны атаковать.

Определили правильное направление перехода атак, и чуть повыше начали встречать соперника. Вначале прижимались сильно, потому что на выезде играли со «Спартаком». Да и предыдущие туры были неудачные. Это сыграло свою роль. Но потом ребята вернулись в игру и контролировали ход матча.

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