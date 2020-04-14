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Дмитрий Комбаров рассказал, как в «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о возможном банкротстве клуба

06:00
Дмитрий Комбаров. Фото ФК «Крылья Советов»
Дмитрий Комбаров. Фото ФК «Крылья Советов»
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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» отметил, что информацию о банкротстве клуба быстро опровергли.

Ранее региональная Счетная палата заявила, что несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остается отрицательной, что является основанием для принудительной ликвидации. Однако позже самарский клуб опроверг эту информацию.

— Когда эта новость только появилась, мы обсудили это, но быстро появилось опровержение, что это вброс, — рассказал Комбаров. — Мы ждали, когда появится информация, которая нас успокоит. Потом сказали, что все нормально и с клубом ничего не должно случиться.

Матчи РПЛ приостановлены из-за пандемии коронавируса, ближайшая возможная дата возобновления турнира — 31 мая.

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