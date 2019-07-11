Дмитрий Комбаров: "Кононов не говорил, кто ему нужен конкретно, только рассказал о философии игры"

Полузащитник "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров​ в интервью "РИА Новости" рассказал о футболе Олега Кононова и добавил, что мог бы спокойно играть при нем в "Спартаке".

– Как думаете, каким бы Кононов хотел видеть Комбарова, чтобы не мариновать его на лавке? Отдавать пять передач за десять секунд?

– Он не говорил, кто ему нужен конкретно, только рассказал о своей философии игры. За время его работы трансферов особо и не было, значит, нынешний состав "Спартака" подходит ему.

– Но вы смогли бы играть в "Спартаке" Кононова?

– Конечно смог бы.

– Или в такой команде, как "Краснодар" например?

– Легко.

– Получается, вы не прошли главным образом по возрасту?

– Я могу только догадываться, но точно не знаю, какие мысли в голове у тренера или у руководства. Мы разошлись хорошо и красиво.

– Многим непонятно, что такое "Спартак" Кононова. Вы четко осознавали, что хочет от команды тренер?

​– Абсолютно четкое понимание как футбола Кононова, так и того, что я в него смог бы играть без проблем. Да и всем известен рисунок команд, в которых он работал. "Спартак" – команда такого уровня, которая требования тренера схватывает налету. Очень ярко это проявилось на турнире в Катаре. Но куда потом все это делось, я не понимаю.

- Догадки есть?

​- Думал об этом, но не нашел ответа. Мы все работали на пределе сил.