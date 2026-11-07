Игдисамов — о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Эпизод с рукой Кордобы повлиял на матч. Не знаю, почему засчитали гол»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов на пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4) оценил эпизод с вмешательством ВАР и рукой нападающего «быков» Джона Кордобы перед голом вингера Жоау Батчи на 40-й минуте.

— Что думаете об эпизоде с вмешательством ВАР и рукой Кордобы перед голом Батчи?

— Это повлияло на матч. Одно дело, когда тебе засчитывают в твои ворота, другое дело — когда такой гол отменяют. Я не знаю, почему его засчитали. Современные трактовки такие, что в них путаешься. Мне кажется, судьи сами не до конца понимают, когда есть игра рукой и когда ее нет.

«Краснодар» набрал 26 очков и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА (26 очков) и «Спартак» (26), однако у красно-белых еще один матч в запасе.

В следующем туре «быки» 22 ноября на выезде сыграют против московского «Динамо», а армейцы днем ранее примут «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.

07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

Кирилл Радченко