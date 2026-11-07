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Дмитрий Игдисамов: комментарий главного тренера ЦСКА после матча 14 тура РПЛ против «Краснодара»

Игдисамов — о поражении ЦСКА от «Краснодара»: «Эпизод с рукой Кордобы повлиял на матч. Не знаю, почему засчитали гол»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов на пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России против «Краснодара» (2:4) оценил эпизод с вмешательством ВАР и рукой нападающего «быков» Джона Кордобы перед голом вингера Жоау Батчи на 40-й минуте.

— Что думаете об эпизоде с вмешательством ВАР и рукой Кордобы перед голом Батчи?

— Это повлияло на матч. Одно дело, когда тебе засчитывают в твои ворота, другое дело — когда такой гол отменяют. Я не знаю, почему его засчитали. Современные трактовки такие, что в них путаешься. Мне кажется, судьи сами не до конца понимают, когда есть игра рукой и когда ее нет.

Нападающий &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба празднует гол в&nbsp;ворота ЦСКА вместе с&nbsp;одноклубником Жуаном Батчи.«Краснодар» вернулся, ярко разбив ЦСКА. Сдержать такого Кордобу невозможно

«Краснодар» набрал 26 очков и вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ, обойдя по дополнительным показателям ЦСКА (26 очков) и «Спартак» (26), однако у красно-белых еще один матч в запасе.

В следующем туре «быки» 22 ноября на выезде сыграют против московского «Динамо», а армейцы днем ранее примут «Ахмат».

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
07 ноября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
4:2
ЦСКА

Кирилл Радченко

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ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
Жуан Батчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
2
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
3
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
5
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
12
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо 1 : 2
7.11 16:30 Ахмат – Родина 1 : 0
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА 4 : 2
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

 10 1 2
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